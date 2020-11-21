Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği - Son Dakika

Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği

21.11.2020 18:57
Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneğince (Cahide) sivil veterinerlerinin kentteki yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerinin yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneğince (Cahide) sivil veterinerlerinin kentteki yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerinin yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı Köpek Barınağı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Şahin, daha sonra Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri ve CAHİDE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Tosun ile merkezde bir araya gelerek, protokol imzaladı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, kentteki sokak hayvanlarının bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yetersiz olduğu zamanlarda sivil veteriner hekimlikler destek verecek. İhtiyaçları karşılanan sahipsiz hayvanlar alındıkları bölgelere geri bırakılacak.

Şahin, buradaki konuşmasında, sokak hayvanları için gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projelere ilişkin STK'ların desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Hayvanın ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde belediye ekiplerinin aşkla çalıştığını kaydeden Şahin, "Barınağımız dışındaki hayatta ise besleme noktalarımız var. Kedimizin, köpeğimizin kışta aç kalmaması için beslenmeleri gerekiyor. Hastalandıkları zaman hızlı şekilde müdahale edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, imzalanan protokolle önemli sorunlardan biri olan yaralı hayvanlara hızla müdahale edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaralı hayvana hızlı müdahale kapsamında STK'ları dinlediğimiz zaman oda başkanımızla bir protokol imzalama ihtiyacı duyduk. Burada ortaya çıkan maliyeti Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Aynı zamanda burayı aşan durumlarda bölgede veterinerlik fakülteleri var. Onlarla çalışacağız. Birlikte çalışma modeli ile ekosistemi dengede tutmaya gayret edeceğiz. Beslenme noktalarını özellikle çok önemsiyorum. Kış geliyor ve hayvanların aç kalmaması gerekiyor. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

Şahin, kentteki sokak hayvanların barınmaları için 10 milyon liralık yeni bir yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

Meltem Peri ise Büyükşehir Belediyesi ile istişare yaparak atılacak adımların belirleneceğini ifade ederek, "Gaziantep'te birçok özel klinik var ve birçok ameliyatı başarıyla nihayete erdiriyor. Böylelikle bakımı yapılan sokak hayvanlarının hastalıkları iyileştirilerek tekrar alındığı yere bırakılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cemal Tosun da Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarına işaret ederek, iş birliğiyle yapılacak çalışmaların iyi şeylerin de beraberinde getireceğinin altını çizdi.

Veteriner, Gaziantep, Protokol, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor! Canlı anlatım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Baba yüreği! Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti         
17:48
Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti         
17:42
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
16:28
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 19:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei