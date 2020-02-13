Gaziantep'te sokak hayvanlarını unutulmadı - Son Dakika
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Gaziantep'te sokak hayvanlarını unutulmadı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehri etkisi altına alan kar yağışı sürerken sokak hayvanlarını unutmadı.

Gaziantep'te sokak hayvanlarını unutulmadı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehri etkisi altına alan kar yağışı sürerken sokak hayvanlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, Kentin 140 noktasında bulunan yem merkezlerinde, soğuğa karşı önlem olarak vitamin destekli yem bıraktı.


Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gazi şehirde devam eden kar yağışında sokak hayvanlarının beslenmesi için kolları sıvadı. Soğuk kış koşullarında besin sıkıntısının önüne geçmek amacıyla hayvanlara yem desteği sağladı.


Şehri kaplayan karla mücadelede eden büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için de çalışmalarını hızlandırdı. 20'si büyük alanlarda, 120'si parklarda olmak üzere 140 bölgede bulunan beslenme noktasına sürekli olarak yem bırakan ekipler, soğuk havalarda hayvanların ısınabilmesi için besin değeri yüksek kuru mamalar ve vitamin karışımı hazırladı. Ekipler, parklara ve muhtelif alanlara güvercinlerin beslenebilmesi için de buğday ve yem yerleştirdiler.


Soğuk havada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları içinde çalışmalar sürdüren büyükşehir ekipleri, şehrin dışındaki belirlenen alanlara etçil yaban hayvanlar için et, otçul hayvanlar için de besin değeri yüksek yemler konuldu. Hayvan barınağı ekipleri ayrıca tespit edilen bakıma muhtaç ve soğuğa karşı dayanamayacak sokak hayvanlarını barınağa götürerek bakım ve tedavilerini yaptı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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