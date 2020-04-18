Gaziantep'te sokaklar bomboş - Son Dakika

Gaziantep'te sokaklar bomboş

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın olduğu Gaziantep'te sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Gaziantep'te sokakları boş bıraktı. Trafiğin en yoğun olduğu İpekyolu boş kaldı. İpekyolu ve çevresi drone ile görüntülendi. Görüntülerde harfiyat ve tır dışında araç yok denecek kadar azdı.