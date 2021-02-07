Gaziantep'te sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Gaziantep'te sokaklar sessizliğe büründü

GAZİANTEP - Gaziantep'te gün içinde yoğunluk yaşanan ve kentin kalbinin attığı pek çok cadde ile sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları korona virüs salgınının yayılımının azaltılması amacıyla Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Gaziantep'teki sembol noktalar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk ve vatandaş akını yaşanan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentte, özellikle Karagöz Caddesi, Balıklı Parkı, Gaziler Caddesi, Turistik Çarşısı, İstasyon Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Eski Adliye Meydanı gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların akın ettiği pek çok sembol nokta sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekti.

Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı.