Olay, 30 Temmuz gecesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm, sokakta yürürken karnına maganda kurşunu isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Üzüm, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi 'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Mert Üzüm, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te, sokakta karnına maganda kurşunu isabet eden Hasan Mert Üzüm'ün (15) ölümüne neden olan Mehmet Bozkurt , tutuklandı. Ekiplerin takibiyle Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde yakalanan Bozkurt'un üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yol kenarında kanlar içinde bulundu! Canı sıkıldığı için kendini vurduğunu iddia etti

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Hasan Mert'in maganda kurşunuyla ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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