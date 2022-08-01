Hasan Mert'in maganda kurşunuyla ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hasan Mert'in maganda kurşunuyla ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

01.08.2022 12:46
Hasan Mert'in maganda kurşunuyla ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, sokakta karnına maganda kurşunu isabet eden Hasan Mert Üzüm'ün (15) ölümüne neden olan Mehmet Bozkurt, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, sokakta karnına maganda kurşunu isabet eden Hasan Mert Üzüm'ün (15) ölümüne neden olan Mehmet Bozkurt, tutuklandı. Ekiplerin takibiyle Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalanan Bozkurt'un üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, 30 Temmuz gecesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm, sokakta yürürken karnına maganda kurşunu isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Üzüm, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Mert Üzüm, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÜZERİNDEN RUHSATSIZ 2 TABANCA ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın olduğu mahalle ve çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Titiz çalışmayla şüphelinin, Mehmet Bozkurt olduğu tespit edildi. Kaçan Bozkurt'un, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, takibe aldığı Bozkurt'u Birecik'te otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan Bozkurt'un üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Ekipler, tabancalara el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Bozkurt, adliyeye sevk edildi.Mehmet Bozkurt'un, savcılık ifadesinde, tabancasıyla rastgele havaya ateş açtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Bozkurt, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA

Mehmet Bozkurt, Hasan Mert, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Mert'in maganda kurşunuyla ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hasan Mert'in maganda kurşunuyla ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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