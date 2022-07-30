Olay, dün akşam saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm, sokakta oynarken karnına kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Üzüm, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üzüm, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Hasan Mert, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maganda kurşunuyla vurulan Hasan Mert, hayatını kaybetti - Son Dakika

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