Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

16.07.2022 13:34
Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, dün iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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