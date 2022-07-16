Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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