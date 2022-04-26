Gaziantep'te sokakta tüfekle ateş eden şüpheli kamerada - Son Dakika

Gaziantep'te sokakta pompalı tüfekle ateş eden zanlı yakalandı.

Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'nin girişinde elinde pompalı tüfek olan kişi, rast gele ateş etmeye başladı. Yaralananın olmadığı olayın ardından kaçan zanlıyı polis ekipleri kısa sürede tüfeğiyle yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Bu arada olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde pompalı tüfekle bir el ateş eden zanlının koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.