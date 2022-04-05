Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada

05.04.2022 16:39

Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 25 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 25 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda can kaybı yaşanmadı.

Emniyet, 25 ayrı trafik kazasının görüntüsünü paylaştı

Emniyet, kent merkezindeki Değirmiçem Mahallesi, Kolejtepe Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Serinevler Mahallesi, Vatan Mahallesi, Seferpaşa Mahallesi, İncilipınar Mahallesi, Onat Kutlar Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, Karataş Mahallesi, Karacaahmet Mahallesi, Muammer Aksoy Bulvarı, 60. Yıl Mahallesi, Maraş Yolu, Burç Kavşağı, Pancarlı Mahallesi, Deniz Mahallesi, Bekirbey Mahallesi'nde meydana gelen 25 ayrı trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada
Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Son Dakika | Başkentte motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 17:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki trafik kazaları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement