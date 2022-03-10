Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürün ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürün ele geçirildi.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince, 14 Şubat'tan bu yana aralarında zincir marketlerin de yer aldığı 3 bin 924 iş yeri denetlendi.

73 iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürüne el koydu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehreküstü Zabıta Karakolu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, marketlere yönelik denetimlerin her geçen gün arttığını söyledi.

Fahiş fiyat, stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Tahmazoğlu, "73 iş yerine yasal yaptırım uygulandı. 2'sine stokçuluktan, birine fiyat indirimi yapmamasından kaynaklı. Diğerlerine de son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün satmaktan dolayı işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlığı, piyasadaki alım gücü, fiyat istikrarı bizim için önemli. Denetimlerimize gece gündüz, 7/24 demeden aralıksız bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.