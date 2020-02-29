Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.

Şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir."

Gaziantep, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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