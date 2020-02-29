Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 32 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 32 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 32 kişinin belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi kullanarak sosyal medyada halkı galeyana getirip asılsız paylaşımlar da bulunarak toplanma çağrısı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda dün tespit edilen 26 şahıs 32'ye yükselmiştir, 6 şahıs da gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi
İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]