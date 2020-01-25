Gaziantep'te sosyal medyadan deprem propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te sosyal medyadan deprem propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te sosyal medyadan deprem propagandasına 2 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ depreminin ardından sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te sosyal medyadan deprem propagandasına 2 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ depreminin ardından sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada panik ve korku oluşturacak gerçek dışı paylaşım yapan 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Gaziantep, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
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