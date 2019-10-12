Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma

Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma

1 saat önce

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terörü destekleyici ve övücü paylaşımda bulunan 63 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma, System.String[]

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terörü destekleyici ve övücü paylaşımda bulunan 63 kişi hakkında işlem başlatıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı durmaksızın devam ederken sosyal medyadan operasyonu karalayıcı, terör destekleyici ve övücü paylaşım yapanlara yönelik soruşturmalar da hız kazandı. Gaziantep'te, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu terör örgütü unsurlarına destek vermek amacıyla övücü, destekleyici paylaşım ve yorumlarda bulunan 63 kişi belirlendi.


Yapılan çalışmalar neticesinde 29'u Gaziantep'te, 32'si il dışında ve 2'si yurt dışından olmak üzere toplam 63 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli işlemlere başlandığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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