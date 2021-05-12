Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu özendirenlere operasyon - Son Dakika

Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu özendirenlere operasyon

12.05.2021 13:04
Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu özendirenlere operasyon, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sosyal medya aracılığı ile uyuşturucuyu özendiren 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sosyal medya aracılığı ile uyuşturucuyu özendiren 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanılmasını özendiren paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı araştırmada paylaşımlar yapan A.Ö.M., M.Ş., ve M.Y. isimli şahısların çeşitli suçlardan çok sadıya kaydı bulunduğu belirlendi.. şahıslar yapılan operasyon ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - GAZİANTEP

Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu özendirenlere operasyon

Sosyal Medya, Uyuşturucu, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu özendirenlere operasyon - Son Dakika


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