Gaziantep'te 'sosyal mesafe'siz kuyruk - Son Dakika

GAZİANTEP'te, PTT şubesi önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler, sıradakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye yapılan 1000 liralık ödemelerin ardından ikinci günde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Gaziantep'te bulunan birçok mahalledeki PTT şubesi önüne gelenler, para çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sıradakilerin 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler ise kuyruktakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.