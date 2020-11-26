Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak - Son Dakika

Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak

26.11.2020 19:31
Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak, System.String[]

Merkez Şehitkamil Belediyesine ait 14 sosyal tesisin, Kovid-19 çalışmaları kapsamında kullanılacağı bildirildi.

Merkez Şehitkamil Belediyesine ait 14 sosyal tesisin, Kovid-19 çalışmaları kapsamında kullanılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde barındırdığı 14 sosyal tesisi, immün plazma çalışmaları için Kızılayın ve filyasyon çalışmaların yürütülmesi için Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğünün hizmetine verdi.

Tesislerin tahsisi ile ilgili Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, salgın ile mücadelenin her alanda devam ettiğini söyledi.

Tedavisi tamamlanan kişilerin immün plazma bağışında bulunmasını isteyen Gül, şöyle konuştu:

"Kızılay Kan Merkezi sürecin başından beri bağışçılardan ve kan vermek isteyenlerden alım yaparak bu ihtiyacı giderme noktasında çalışıyor. Kızılay Kan Merkezinin mevcut alanında hem kan alınıyor hem de plazma bağışçılarından plazma alınıyor ve bu yüzden yoğunluk oluşuyor. Bundan sonraki süreçte tahsisi yapılan sosyal tesiste kan alınmaya başlanacak. Aynı zamanda diğer sosyal tesisler de mahalle ölçeğinde çalıştığımız filyasyon ekiplerine lojistik anlamında destek olacak. "

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise koronavirüs ile mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Tesislerin yoğunluğu azaltacağına inandığını belirten Fadıloğlu, "Koronavirüs hastalığını geçirmiş vatandaşlarımız daha rahat ortamda kan vermelerini sağlamak ve filyasyon ekiplerinin yer ihtiyacını gidermek amacıyla tahsisi gerçekleştirdik. İnşallah bu süreci hep beraber sağlıklı şekilde atlatırız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Koronavirüs, Şehitkamil, Gaziantep, Kızılay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi 12 kişinin cinayet zanlısı seri katil: Öldürecek olsam parası olanı öldürürdüm Futbol Ekonomi Formu'nda sinirler gerildi! Şenol Güneş ile Mustafa Cengiz tartıştı Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 28 kuruş zam Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor
Lazio'lu Vedat Muriqi, Zenit maçında sakatlandı Lazio'lu Vedat Muriqi, Zenit maçında sakatlandı         
19:21
Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak         
18:43
Yaşlı adam, traktörünü tamir etmek isterken yanarak can verdi Yaşlı adam, traktörünü tamir etmek isterken yanarak can verdi         
18:37
Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık         
18:08
Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok         
17:16
Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması         
16:25
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 19:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te sosyal tesisler Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei