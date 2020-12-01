Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi - Son Dakika

Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi

01.12.2020 13:50
Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi, 14 sosyal tesisini Sağlık Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis etti.

GAZİANTEP'te merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi, 14 sosyal tesisini Sağlık Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis etti. Tahsisin ardından sosyal tesisler, plazma bağışı servisi haline getirildi.

Değirmiçem Mahallesi'ndeki sosyal tesiste; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım ile sağlık çalışanları ve plazma kan bağışında bulunan vatandaşlara bir araya geldi. Şehitkamil Belediyesi ve Kızılay Gaziantep Kan Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile birlikte Kızılay Gaziantep Kan Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis edilen sosyal tesiste immün plazma kan bağışı işlemleri başladı. Daha önce koronavirüs rahatsızlığı geçirerek iyileşen ve immün plazma kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, tesiste hizmet alıyor.

VATANDAŞLARIMIZ BİRDEN FAZLA BAĞIŞ YAPABİLİRLERKoronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini ve kan bağışı yapılması gerektiğini belirten Şehitkamil Kaymakam Ömer Kalaylı, ümmin plazma bağışının salgın sürecinde önem kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan aldığımız bağışlarla bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Şu an yoğun bakımda tedavisi için plazma kan bağışı bekleyen hastalarımız var. Dolayısıyla bu hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız, immün plazma kan bağışında bulunabiliyorlar. Hatta vatandaşlarımız bir değil birden fazla da bağış yapabiliyorlar. Dolayısıyla tüm Covid-19'u yenmiş vatandaşlarımızı plazma kan bağışında bulunmak için sosyal tesisimize davet ediyoruz" diye konuştu.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise sosyal tesisi immün plazma kan bağışı için tahsis ettiklerini ifade ederek, "Covid-19 salgınının hat safhada olduğu bir dönemde, özellikle immün plazma kan bağışı noktasında ihtiyaç var. Kan merkezimiz çok yoğun bir ortamda çalışıyordu. Bir yandan kan bağışlarının alınması lazım, bir yandan da hasta sayımız arttığı için immün plazmaya ihtiyacımız var. İkisi aynı mekanda sıkıntı olması nedeniyle bu şekilde bir mekan arayışına girdik. Şehitkamil Belediyesi'nin sosyal tesisleri hemen hemen her mahallede var. Bununla ilgili talep olunca sosyal tesisin tahsisi söz konusu oldu. Bu sosyal tesisler milletin malı ve millete hizmet veriyor" şeklinde konuştu.BİR İMMÜN PLAZMA KAN, 3 CAN KURTARIYOR

Pandemi dönemi içerisinde plazma tedavisinin ciddi oranda katkı sağladığını söyleyen Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, "Plazma konusu çok önem arz ediyor. Bulaşın arttığı bu dönemde hastalıklar artıyor, hastalıklar arttıkça da tedavi yöntemlerinden birisi olan plazma tedavisi bizim için çök önemli. Bir immün plazma kan, 3 can kurtarıyor. Bir bağışçımızdan aldığımız plazma kanı 2 veya 3 hastamıza verebiliyoruz. Bir plazma 3 can mantığıyla yaklaşalım ve plazma kan bağışına destek olalım" dedi.


Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi
Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi
Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi
Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi
Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi
Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi

Kan Bağışı, Şehitkamil, Gaziantep, Kızılay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sosyal tesisler, plazma merkezi haline getirildi - Son Dakika


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