Gaziantep'te spor salonu hizmete açıldı - Son Dakika

Gaziantep'te spor salonu hizmete açıldı

27.03.2021 16:59
Gaziantep'te spor salonu hizmete açıldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan spor salonuyla tesis sayısı 33'e yükseldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan spor salonuyla tesis sayısı 33'e yükseldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Spor Dostu Gaziantep" düsturundan hareketle kentin her noktasını spor tesisleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi, tesis yapımını sürdürüyor.

Bu kapsamda, çok amaçlı yapısıyla hizmete açılan Ulaş Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde çocuklar ve gençler gösteri sahneledi, protokol üyeleri basketbol oynadı.

Ulaş Spor Salonu'nda spor yapmak isteyen vatandaşlara karate, tekvando, satranç, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim verilecek.

Bin 257 metrekareden oluşan salonda, basketbol sahası bulunuyor.

Salon çok amaçlı olarak başta voleybol olmak üzere diğer spor dalları için de kullanılabilecek. 121 kişilik seyirci tribünü ve yaklaşık 137 metrekarelik alana konumlandırılmış bir fitness salonu yer alan tesiste teknik odalar yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinin şehrin muhtelif yerlerinde yapımına devam ettiği spor tesislerinin sayısı 33'e ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının kentteki spor yatırımlarına destek verdiğini belirterek, "Hakikaten en yüksek desteği aldık. Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyor. Çok önemli bir mesaj. Bugün baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir' diyor. 'Yükselen Gaziantep' dedik. Valimiz gelir gelmez spora ve kitap okuma oranının artırılmasına çok önem verdi. Çocuklarımızı fikren, bedenen ve ruhen geleceğe hazırlamamız gerek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de güzel bir etkinlik için bir arada olduklarını hatırlatarak, emeğe geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da gençlik yıllarında Gaziantep'in yalnızca bir spor salonuna sahip olduğunu belirterek, bugün ise yapılan 33. tesisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da tesislerin yapılmasının önemini ifade ederek, "Bunun arkasında büyük bir emek var. Çok büyük zahmetler ve inanç var. Bu çalışmalar neticesinde gerek ulusal alanda gerekse de uluslararası arenada ortaya çıkacak büyük başarılar olacaktır. Burada aynı zamanda gelecekteki başarıların da temelleri atılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da başarının ekip işi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başarı Gaziantep modelidir. Gaziantep modelinin içinde Valilimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinesinde temelinde evlatlarımızın olduğu umutlar vardır. Biz çocuklarımız için hiç durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz, onları çıtalarını, hedeflerini en yükseklere çekmeyi sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te spor salonu hizmete açıldı - Son Dakika


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