Gaziantep'te stokçuluk yapan ve sahte ürün üreten 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Gaziantep'te stokçuluk yapan ve sahte ürün üreten 4 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sahte hijyen malzemesi üreten ve stoklayan işletmelere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 9 bin litre etil alkol de ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:14 Kaynak: AA
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