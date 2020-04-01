Gaziantep'te stokçuluk yapan ve sahte ürün üreten 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te stokçuluk yapan ve sahte ürün üreten 4 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sahte hijyen malzemesi üreten ve stoklayan işletmelere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 9 bin litre etil alkol de ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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