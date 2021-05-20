Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

GAZİANTEP'te, su borusunun patlaması sonucu 6 daire ve 2 iş yeri ile 2 otomobilde hasar oluştu. Su borusunun patlaması güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, öğleden sonra Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Köy Hizmetlerine ait binanın bahçesinde içme suyu şebekesine ait su borusu bilinmeyen nedenle patladı. Borudan çıkan tazyikli su apartman boyuna ulaştı, cadde kısa sürede suyla doldu. O esnasında camı ve balkonu açık olan binaların ve cadde üzerinde park halindeki araçların içerisine su doldu. Cadde üzerindeki manava ait dondurma dolapları kullanılamaz hale gelirken, meyve ve sebzeler de ziyan oldu.

'KORKUYLA İÇERİYE KAÇTIK'Olay anını anlatan manavın sahibi Hatip Kazak, o sırada dışarıda olduğunu ve korkuya kapıldığını söyledi. Büyük gürültü ile etrafa taş ve toprak savrulduğunu aktaran Kazak, fışkıran suyun bina boyunu geçtiğini, 5'inci kattaki dairelerin bile zarar gördüğünü belirterek, "Ben dışarıya çöp atmak için çıkmıştım. Birden patlama oldu ve çamur, taş, toprak hepsi bizim olduğumuz tarafa geldi. Bende o an korku haliyle iş yerinin içerisine kaçtım. Dükkanımda çok fazla hasar oluştu, tüm meyveler ziyan oldu. 10- 15 dakika kadar sürdü. Tazyikli su yükseğe çıkınca binanın en üst katları da zarar gördü" diye konuştu.

Öte yandan, bölgede suyu kesen Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri (GASKİ) ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Su borusunun patlaması güvenlik kamerasına da yansıdı.