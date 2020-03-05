Gaziantep'te su faturalarında gazi, engelli ve şehit aileleri için yüzde 50 indirim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te su faturalarında gazi, engelli ve şehit aileleri için yüzde 50 indirim - Son Dakika

Gaziantep'te su faturalarında gazi, engelli ve şehit aileleri için yüzde 50 indirim

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturalarında yüzde 50 indirim tarifesi uygulanıyor.

Gaziantep'te su faturalarında gazi, engelli ve şehit aileleri için yüzde 50 indirim, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturalarında yüzde 50 indirim tarifesi uygulanıyor.


Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, dezavantajlı gruplar için özel tarife hazırladı. Bu kapsamda GASKİ'ye ait şubelerden yapılacak başvurularla, engelli vatandaşlarla şehit ailesi ve gazilere su faturasında yüzde 50 indirimli uygulanıyor. Ekonomik duruma bakılmaksızın yapılan indirimle gazi, engelli ve şehit ailelerinin yaşamlarında kolaylık sağlanıyor. GASKİ'nin, hazırladığı tarife indiriminden yararlanılabilmesi için; engelli indiriminde, sözleşme sahibinin kendisi ya da birinci derece yakını olan anne, baba, eş, çocuk başvuru yapabilir, aileden birisinin yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık raporu olması, mesken aboneliğinin kendi veya eş, anne, baba adına geçmesi ile kullanılan sayacın sadece bir meskene ait olması şartı isteniyor. Şehit indiriminden yararlanılabilmesi içinse sözleşme sahibinin şehidin birinci derece yakını olan anne, baba, eş, çocuğu olması gerekiyor şehit kartı ve kullanılan sayacın sadece bir meskende kullanılması şartı koşuluyor.


Gazi indiriminden yararlanmak içinse sözleşme sahibinin gazilik kartı ile mesken aboneliğinin kendi adına olması ve kullanılan sayacın sadece bir meskende şartı aranıyor. Öte yandan gazi vefat etmişse gazi eşleri şartlar doğrultusunda indirimden yararlanabilmesi sağlanacak. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
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