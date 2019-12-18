Gaziantep'te su tankerleri hırsızlığında 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 8 tonluk 2 su tankerinin çalınmasına ilişkin 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüpheliler tespit edildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bedirkent Mahallesi'nde 8 tonluk 2 su tankerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada 313 hurdacıda kamera kaydını inceleyen jandarma, şüphelilerin C.B. ile başka suçtan cezaevinde bulunan M.C. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla C.B gözaltına alındı.

Tankerlerin satıldığı hurdacıları belirleyen jandarma, ulaştığı su tankerlerini sahibine teslim etti.