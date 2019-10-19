Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te suç makinesi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te suç makinesi yakalandı

Gaziantep'te suç makinesi yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te 30 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşılan S.S. isimli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'te suç makinesi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 30 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşılan S.S. isimli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın uzun süredir arandığı öğrenildi.


Gaziantep'te pek çok adresten hırsızlık yaptığı ve 30 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen S.S. isimli şahıs Saçaklı Mahallesi'nde yaşanan kovalama sonucu Şenyurt Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan şahsın 7 adet hırsızlık suçundan uzun süredir arandığı da belirtildi. Kovalamaca esnasında şüphelinin attığı poşette ise 5 adet cep telefonu bulundu. Poşetteki telefonlardan 2 tanesinin şahsın yakalandığı gün bir evden çaldığı öğrenilirken, telefonlar sahibine teslim edildi.


Gözaltına altına alınan şahısın hakkında başlatılan yasal işlemler devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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