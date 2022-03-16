Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, organize suç örgütü kurarak yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt kurarak yağma ve tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 19 adrese eş zamanlı baskında silah, çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyette sorgusuna başlandı.