Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Haziran'da Oğuzeli ilçesi Güvençli Mahallesinde bir gruba yönelik yapılan "silahlı yağma, adam kaçırma, kasten yaralama ve tehdit" olayına karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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