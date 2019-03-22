Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Gaziantep'te Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

24 dakika önce

Gaziantep'te "nitelikle hırsızlık" olaylarına karışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te Suç Örgütüne Yönelik Operasyon, System.String[]
Gaziantep'te "nitelikle hırsızlık" olaylarına karışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde farklı tarihlerde meydana gelen hayvan, fıstık, motorlu araç ve çay hırsızlıklarının aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilerin GSM hatlarını takibe alan ekipler, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 25 bin liralık boya, hayvan küpeleri, bir ton çay, 3 av tüfeği, demir kesme makinesi, testere, döner bıçağı, kar maskesi, eldiven, otomobil teybi ve elektrikli hızar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 5'inin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan 3 şüphelinin de arandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:58 Kaynak: AA

Jandarma, Gaziantep, Güncel
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