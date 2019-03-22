Gaziantep'te Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Gaziantep'te "nitelikle hırsızlık" olaylarına karışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te "nitelikle hırsızlık" olaylarına karışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde farklı tarihlerde meydana gelen hayvan, fıstık, motorlu araç ve çay hırsızlıklarının aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.



Olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilerin GSM hatlarını takibe alan ekipler, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 25 bin liralık boya, hayvan küpeleri, bir ton çay, 3 av tüfeği, demir kesme makinesi, testere, döner bıçağı, kar maskesi, eldiven, otomobil teybi ve elektrikli hızar ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlılardan 5'inin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan 3 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü

İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı

Yine Banker Bilo Sahnesi, Yine Afganlı Göçmenler

Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı