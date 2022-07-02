Son dakika haberi | GAZİANTEP - Suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | GAZİANTEP - Suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

02.07.2022 16:56

Son dakika haberine göre Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2. Organize Sanayi Bölgesi 235. Sokak'ta E.K. ve E.A'yı çalıntı malzemeyi araca yüklerken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, zanlıların bir araca çalıntı eşya yüklemesi, olay yerinden kaçmaya çalışması ve polis tarafından suçüstü yakalanma anı yer alıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | GAZİANTEP - Suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | GAZİANTEP - Suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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