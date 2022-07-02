Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, zanlıların bir araca çalıntı eşya yüklemesi, olay yerinden kaçmaya çalışması ve polis tarafından suçüstü yakalanma anı yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2. Organize Sanayi Bölgesi 235. Sokak'ta E.K. ve E.A'yı çalıntı malzemeyi araca yüklerken yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | GAZİANTEP - Suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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