Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Mahallenin farklı yerlerine pusu kuran ekipler, şüpheliyi bir evden elektronik eşya çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hırsızlık, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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