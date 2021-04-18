Gaziantep'te suikast amacıyla kullanılacağı değerlendirilen el yapımı silah ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te suikast amacıyla kullanılacağı değerlendirilen el yapımı silah ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Dülükbaba Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada suikast amacıyla kullanılacağı değerlendirilen el yapımı silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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