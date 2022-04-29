Gaziantep'te süne zararlısıyla biyolojik mücadele - Son Dakika
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Gaziantep'te süne zararlısıyla biyolojik mücadele

29.04.2022 14:21
Gaziantep'te süne zararlısıyla biyolojik mücadele

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süne zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başlandı.

Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süne zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başlandı.

Nurdağı ilçesine bağlı 8 kırsal mahallede 30 bin dekar buğday ekili alanda süne zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında ziraat mühendislerince 1000 paket faydalı böcek yumurtası salımı yapıldı.

Ekiplerle yapılan çalışmalarla 30 bin dekar ekili alanda yaklaşık 75 bin adet doğa dostu faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

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Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular

Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te süne zararlısıyla biyolojik mücadele - Son Dakika


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