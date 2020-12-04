Gaziantep'te sunta yüklü tırda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te sunta yüklü tırda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

04.12.2020 12:59
Gaziantep'te sunta yüklü tırda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir tıra düzenlenen operasyonda, 75 kilogram metamfetamin ile bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir tıra düzenlenen operasyonda, 75 kilogram metamfetamin ile bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

İstihbarat çalışması sonucunda Organize Sanayi Bölgesinde durdurulan sunta yüklü bir tırda yapılan aramada, 9 akaryakıt bidonu içerisinde toplam 75 kilogram sıvı metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Metamfetamin, Uyuşturucu, Gaziantep, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sunta yüklü tırda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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