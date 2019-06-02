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Gaziantep'te Süper Lig kutlaması

26 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Hatayspor'u penaltılarda yenerek Süper Lig'e yükselen Gaziantep Gazişehir taraftarların da katılımı ile şampiyonluk kutlaması yapıtı.

Gaziantep'te Süper Lig kutlaması, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Hatayspor'u penaltılarda yenerek Süper Lig'e yükselen Gaziantep Gazişehir taraftarların da katılımı ile şampiyonluk kutlaması yapıtı.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapılan kutlamaya Adalet Bakan'ı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep GazişehirFK Başkanı Adil  Konukoğlu, milletvekilleri, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Şehir turu yaparak stada gelen oyuncular tek tek çağırılarak taraftarları selamladı.
Gaziantep'in hak ettiği şampiyonluğu aldığını ifade eden Adalet Bakanı Gül, "Bu başarıya sağlayan hocamızı, futbolcularımızı tüm emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Gaziantep Süper Lig'e çok iyi gelmiştir. Bu sezonda en heyecanlı en sürpriz takımı olacaktır. Bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan Gazianteplilere teşekkür ederim" dedi.
Tüm Gazianteplilere teşekkür eden, Gaziantep GazişehirFK Başkanı Adil Konukoğlu ise, "Sevgili Gaziantepliler, zaman zaman sizi üzmüş olabiliriz. Bundan dolayı hepinizden özür dileriz. Ben buradan bana destek olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar, sen bu işi yaparsın dediler ve biz kazandı. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kutlama törenine katılanlarla birlikte şampiyonluk kupası kaldırılarak, bayraklar ve meşalelerle Süper Lig sevinci yaşandı. Kırmızı- siyahlıların kutlama coşkusu Ece Seçkin konseri ile geç saatlere kadar sürdü.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:49 Kaynak: DHA
Hatayspor, Gaziantep, Spor
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