Gaziantep'te, 'Şüphe Hayat Kurtarır' Semineri
46 dakika önce
Gaziantep Valiliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Şüphe Hayat Kurtarır' projesi kapsamında parklarda görevli belediye personeline seminer verildi.
Gaziantep Valiliği
ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Şüphe Hayat Kurtarır' projesi kapsamında parklarda görevli belediye personeline seminer verildi. Şehitkamil
Kültür Merkezinde gerçekleşen seminerde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde parklarda görev yapan personele Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara çanta poşet, koli gibi şüpheli paketler gördüklerinde neler yapmaları gerektiğini anlatarak sinevizyon gösterimi ile bilgi veren Bomba İmha Uzmanı Sinan Güneş
, Çöp konteynerlerinde veya çevrede gördüğünüz şüpheli paketlerin yanına yaklaşmadan ve kimseyi yaklaştırmadan güvenlik güçlerine bilgi vererek vatandaşları uyarın dedi.
Şehitkamil Belediyesi çalışanlarının katıldığı seminerin, Gaziantep'te bulunan diğer belediyelerde devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:41 Kaynak: DHA
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