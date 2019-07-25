Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
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Gaziantep'te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

1 saat önce

Gaziantep'te yol kenarında bulunan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

Gaziantep'te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı, System.String[]
Gaziantep'te yol kenarında bulunan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi karşısında şüpheli sırt çantası bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine uzman ekipler sevk edildi.
Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra şüpheli çanta, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.
Müdahale sonucu çevrede bulunan kuru otların alev alması üzerine çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:04 Kaynak: AA
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