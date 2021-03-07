Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu - Son Dakika

Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu

07.03.2021 16:47
Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu, System.String[]

Gaziantep kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Gaziantep kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı.

Olay, Şahinbey ilçesi Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Şüpheli paket ihbarının ardından eski adliye binası meydanındaki Atatürk Anıtı çevresi şeritlerle kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, bomba imha ekiplerine de bilgi verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, koruyucu özel giysilerini giyerek paketi kontrol etti. Daha sonra fünye ile uzaktan imha edilen paketten çöp çıktı.

Kent merkezinde yoğun kalabalığın olduğu bir noktada yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu
Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu

Atatürk Anıtı, Gaziantep, Şahinbey, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu - Son Dakika


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