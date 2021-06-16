Üye Girişi
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı - Son Dakika

Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı

16.06.2021 13:08
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde sürdürülebilir tarım ve yeni teknolojilerin ele alınacağı Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Bio Çeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde sürdürülebilir tarım ve yeni teknolojilerin ele alınacağı Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Bio Çeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" başladı.

UNESCO'nun gastronomi alanında Yenilikçi Şehirler Ağında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'te sürdürülebilir gıdanın geleceği ele alınıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve Sözen Group tarafından tarım sektörü içerisinde yer alan 60'dan fazla butik üretici, uluslararası gıda firmaları ile marketler, e-ticaret şirketleri, şefler ve Gazi şehirde bulunan tarım paydaşları ile Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Bio Çeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" ile bir araya geldi. Batalhöyükte gerçekleşen açış konuşmalarıyla başlayan panellerde doğru gıda, ev butik tarım uygulamaları, tüketiciye ulaştırılması, yeni nesil sürdürülebilir butik tarım çiftlik modelleri, ticaret borsalarının gıda sürdürülebilirliğine etkileri, kooperatiflerin tarım ekonomisine etkisi konuları uzman konuk ve konuşmacılar eşliğinde işlenecek, tecrübeler anlatılacak.

Açılış programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile gıda ve tarım sektörü temsilcileri katıldı. Öte yandan panellerin açılış töreni öncesi katılımcılar baklava workshoplarına katıldı. Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde yerel ürünler tanıtılırken Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ata tohumu çalışması neticesinde Şahinbey ilçesine bağlı Hacıköprü'de katılımcılar düzenlenen buğday hasadına katılarak, proje hakkında bilgi aldı.

"Sağlıklı lezzetin de başkentiyiz"

Batalhöyük'te düzenlenen açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in sağlıklı lezzetin de başkenti olduğunu söyleyerek, "8 yılın sonunda gastronomide geçen yıl başlattığımız 41 dünya şefinin geldiği gastronomi festivalinde 3 şey çok önemliydi. Festivalde verdiğimiz mesaj ise topraktan, güneşten ve tarihten gelen lezzet. Her şey toprakla başlıyor. O yüzden Rabbim bu coğrafyaya yapacağı her türlü nimeti vermiş. Ama bir şey daha söylemiş 'Akıl etmez misin ya kulum?' demiş. Aklını kullan, bunun gereğini yap demiş. İşte tamda bunun için bu alanlara çok ciddi gayretler gösterdik. Biz 2014 yılında tarım daire başkanlığını kurduk. İkinci defa tekrar belediye başkanı seçildiğimizde bu başkanlığı daha da güçlendirdik. Gastronomi kentinin başkentiyiz ama aynı zamanda sağlıklı lezzetin de başkentiyiz" dedi.

"Gaziantep yemeklerini tadacaksın ve kendini korona virüsten koruyacaksın"

Gaziantep'e özgü yemeklerin şifa kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Artık tükettiğimiz her şeyi organik bir şekilde üretmek ve bunun gereğini yapmak durumundayız. O yüzden gastronomi festivalinde baharat kütüphanesi açacağız ve tohum bankası kuracağız dedik. Büyük bir ekolojik sistem var. İnsanoğlu kendi eliyle bu sistemi bozuyor. Doğaya karışmasak, doğaya ve insana saygılı bir bakış açısıyla bu işleri yönetsek zaten sistem kendi kendine çalışıyor. Neden kuşların sesini daha çok duyar olduk? Neden çocukluğumuzdaki domatesin kokusunu alamıyoruz? Biz eskiden salça yapardık bir hafta kokusu evden çıkmazdı. Dağa, taşa o domatesin kokusu sinerdi. Kokular bile artık aynı değil. Ne gül, gül gibi kokuyor ne de sümbül, sümbül gibi kokuyor. Niye çünkü ata tohumu kaçırdık. Onun bugün buradayız. Elimizde çok büyük bir nimet var. Oğuzeli'nin narı derman, Yavuzeli'nin nanesi derman, Araban'ın sarımsağı derman. Bütün bilim dünyası korona virüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin diyor. Vallahi ilaç almaya gerek yok. Gaziantep'e geleceksin, Gaziantep yemeklerini tadacaksın ve kendini bu konuda koruyacaksın. Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı diyorum. Ağzımızın tadı yeniden yerine geldi diyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapılan çalışmaların her biri Gaziantep'e değer katıyor"

Gaziantep'te görev yaptığı süre boyunca şehrin büyük bir çalışma içinde olduğunu gördüğünü söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Büyükşehir olarak, Büyükşehir Belediyesi liderliğinizde bütün çalışma arkadaşlarımızla, ilçe belediyelerimizin destekleriyle çok güzel işler yapılıyor. Her bir etkinlikte bir önceki sene yapılan etkinliklerin sonucunu görüyoruz. Kurulan kooperatifler, ata tohumları, baharat kütüphanesi, çiftçilerin organize edilmesi, üretici birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarının her biri kalkınma modelinin bir parçası. Her biri Gaziantep'e değer katıyor. Hiç şüphesiz her söylediğinizin bir karşılığı var, her söylediğinizin karşılığı Gaziantep'te, Gaziantep modeliyle yerine getirilmeye çalışılıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi 14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak 14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış 14:12 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor 14:01 Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti 13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?

Son Dakika Haberleri
14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi
14:28 Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak
14:17 Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı
14:11 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
14:00 Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar
13:49 A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü
13:46 Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım         
14:28
35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu 35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu         
14:24
Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı         
14:18
Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar         
14:01
"Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı         
13:48
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 14:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement