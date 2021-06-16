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Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı - Son Dakika

Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı

16.06.2021 22:41

Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı işbirliğinde sürdürülebilir tarım ve yeni teknolojilerin ele alınacağı Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Bio Çeşitlilik Kongresi ve Gezisi...

Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı işbirliğinde sürdürülebilir tarım ve yeni teknolojilerin ele alınacağı Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Bio Çeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" başladı.

UNESCO'nun gastronomi alanında Yenilikçi Şehirler Ağında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'te sürdürülebilir gıdanın geleceği ele alınıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Sözen Group tarafından tarım sektörü içerisinde yer alan 60'dan fazla butik üretici, uluslararası gıda firmaları ile marketler, e-ticaret şirketleri, şefler ve Gazi şehirde bulunan tarım paydaşları ile Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Bio Çeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" ile bir araya geldi. Batalhöyükte gerçekleşen açış konuşmalarıyla başlayan panellerde doğru gıda, ev butik tarım uygulamaları, tüketiciye ulaştırılması, yeni nesil sürdürülebilir butik tarım çiftlik modelleri, ticaret borsalarının gıda sürdürülebilirliğine etkileri, kooperatiflerin tarım ekonomisine etkisi konuları uzman konuk ve konuşmacılar eşliğinde işlenecek, tecrübeler anlatılacak.

Açılış programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile gıda ve tarım sektörü temsilcileri katıldı. Öte yandan panellerin açılış töreni öncesi katılımcılar baklava workshoplarına katıldı. Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde yerel ürünler tanıtılırken Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ata tohumu çalışması neticesinde Şahinbey ilçesine bağlı Hacıköprü'de katılımcılar düzenlenen buğday hasadına katılarak, proje hakkında bilgi aldı.

"Sağlıklı lezzetin de başkentiyiz"

Batalhöyük'te düzenlenen açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in sağlıklı lezzetin de başkenti olduğunu söyleyerek, "8 yılın sonunda gastronomide geçen yıl başlattığımız 41 dünya şefinin geldiği gastronomi festivalinde 3 şey çok önemliydi. Festivalde verdiğimiz mesaj ise topraktan, güneşten ve tarihten gelen lezzet. Her şey toprakla başlıyor. O yüzden Rabbim bu coğrafyaya yapacağı her türlü nimeti vermiş. Ama bir şey daha söylemiş 'Akıl etmez misin ya kulum?' demiş. Aklını kullan, bunun gereğini yap demiş. İşte tamda bunun için bu alanlara çok ciddi gayretler gösterdik. Biz 2014 yılında tarım daire başkanlığını kurduk. İkinci defa tekrar belediye başkanı seçildiğimizde bu başkanlığı daha da güçlendirdik. Gastronomi kentinin başkentiyiz ama aynı zamanda sağlıklı lezzetin de başkentiyiz" dedi.

"Gaziantep yemeklerini tadacaksın ve kendini korona virüsten koruyacaksın"

Gaziantep'e özgü yemeklerin şifa kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Artık tükettiğimiz her şeyi organik bir şekilde üretmek ve bunun gereğini yapmak durumundayız. O yüzden gastronomi festivalinde baharat kütüphanesi açacağız ve tohum bankası kuracağız dedik. Büyük bir ekolojik sistem var. İnsanoğlu kendi eliyle bu sistemi bozuyor. Doğaya karışmasak, doğaya ve insana saygılı bir bakış açısıyla bu işleri yönetsek zaten sistem kendi kendine çalışıyor. Neden kuşların sesini daha çok duyar olduk? Neden çocukluğumuzdaki domatesin kokusunu alamıyoruz? Biz eskiden salça yapardık bir hafta kokusu evden çıkmazdı. Dağa, taşa o domatesin kokusu sinerdi. Kokular bile artık aynı değil. Ne gül, gül gibi kokuyor ne de sümbül, sümbül gibi kokuyor. Niye çünkü ata tohumu kaçırdık. Onun bugün buradayız. Elimizde çok büyük bir nimet var. Oğuzeli'nin narı derman, Yavuzeli'nin nanesi derman, Araban'ın sarımsağı derman. Bütün bilim dünyası korona virüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin diyor. Vallahi ilaç almaya gerek yok. Gaziantep'e geleceksin, Gaziantep yemeklerini tadacaksın ve kendini bu konuda koruyacaksın. Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı diyorum. Ağzımızın tadı yeniden yerine geldi diyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapılan çalışmaların her biri Gaziantep'e değer katıyor"

Gaziantep'te görev yaptığı süre boyunca şehrin büyük bir çalışma içinde olduğunu gördüğünü söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Büyükşehir olarak, Büyükşehir Belediyesi liderliğinizde bütün çalışma arkadaşlarımızla, ilçe belediyelerimizin destekleriyle çok güzel işler yapılıyor. Her bir etkinlikte bir önceki sene yapılan etkinliklerin sonucunu görüyoruz. Kurulan kooperatifler, ata tohumları, baharat kütüphanesi, çiftçilerin organize edilmesi, üretici birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarının her biri kalkınma modelinin bir parçası. Her biri Gaziantep'e değer katıyor. Hiç şüphesiz her söylediğinizin bir karşılığı var, her söylediğinizin karşılığı Gaziantep'te, Gaziantep modeliyle yerine getirilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı
Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te sürdürülebilir tarımın ele alınacağı Farm Network başladı - Son Dakika


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