Gaziantep'te "Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'te "Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat çalıştayı" düzenlendi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi tarafından "Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı" düzenlendi.

Gaziantep'te

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi tarafından "Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı" düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, "Güvenli Bölgelerde Din Tasavvuru", "Güvenli Bölgelerde Din Eğitimi ve Dini Eğitim Müesseseleri" ve "Güvenli Bölgelerde Din Eğitimi Alanında İhtiyaçlar ve Bunları Karşılama İmkanları" olmak üzere üç oturum düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, ilmi gelişmeleri takip ederek ve Suriye güvenli bölgesinde sorumluluk alarak yüksek öğretime büyük katkı sağladıklarını belirtti.

İslam'ın büyük bir medeniyet ışığı oluşturduğunu ve dünyaya bir güneş gibi doğduğunu aktaran Gür, şöyle devam etti:

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bilim ve ilim, irfan çatısı altında birleşmediği sürece dünyada gelecek yoktur. Özelikle üniversiteler ilim ehilleriyle birlikte bir araya gelip ortak çözüm üretmek zorundadır. Başta ilim ehlimiz olmak üzere her bir ferdin başkasının üzerine sorumluluk atmadan, dost doğru olmak zorundayız. Bu tür toplantılar çok önemli. O yüzden, ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Umuyorum ki bu bir başlangıçtır. Bu çalıştaydan sonra ardışık çalıştaylar olacak. Suriye tarafındaki alimlerimize, ilim ehli insanlarımıza büyük iş düşüyor. Zira, bu toplumun mayası dindir. Din doğru anlaşılıp, aşırılıklardan, şahsileşmelerden kurtarılarak, Allah'ın istediği bir şekilde eğer ortaya konulabilirse hem biz huzur içerisinde oluruz hem de dünya da bu huzurdan nasibini alır."

Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz da Gaziantep Üniversitesinin özveriyle çalışarak bölge genelinde birçok fakülte açtığını ve böylece fikri olarak bir yapılandırma sağladığını vurguladı.

Bölgede yüksek öğrenim ihtiyacının hızlı bir şekilde giderildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgede asıl gayretimiz, bölgenin, terörizmin zemin bulamayacağı şekilde yapılandırılması ve bu hususta da en büyük konu fikri alandaki yapılandırma olacak. Maalesef bölgedeki terör örgütleri ideolojik yapıdadır ve bunların bir kısmı da maalesef dinimizi kendi amellerine alet etmektedir. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesinin kurduğu Azez İslami İlimler Fakültesine büyük görev düşüyor. Dinimizin gerçek anlamda öğretilmesi ve dinimizin başka insanların emellerine alet edilmemesi için bu gayretlerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor."

Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çinar ise çalıştayın amacının güvenli bölgelerde dini düşünce, din eğitimi ve dini hayat alanında nelerin olduğuna dair mevcut halin bir fotoğrafını çekmek olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin, çok önemli iki işlevinin bulunduğunu belirten Çinar, bunlardan birinin doğru ve faydalı bilgi üretmek, diğerinin ise üretilen bilginin uygulama sahasındaki paydaşlarla paylaşılması olduğunu ifade etti.

Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim de Türkiye'deki ilim ehli akademisyenler ve bölgedeki bazı ilim ehillerinden oluşan, Suriye'deki dini hayatı, dini eğitimi ve din eğitimini müfredatlaştırma komisyonlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

İl Müftüsü Ahmet Çelik ise son zamanlarda bölgede gerçekleştirilen seminer, çalıştay ve sempozyum gibi çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca programda Halep Fetva Meclisi Başkanı Dr. Abdullah Selkini, Doç. Dr. Ahmet Tan, Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Hüda El Absi ve GAÜN Öğr. Üyesi Dr. İbrahim Selkini de çeşitli konularda sunumlar yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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