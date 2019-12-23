Gaziantep'te 'Suriye Platformu' kuruldu - Son Dakika

GAZİANTEP'te Suriyelilere yardım eli uzatmak için harekete geçen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi (KALMEC) ve kentte faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu imzalanan protokol ile 'Suriye Platformu' adıyla yeni bir oluşum başlattı.

KALMEC ve kentte faaliyet gösteren STK'lar ile 1 ay önce görüşmeye başladı. 13 Kasım'da platform oluşturulması yönünde İstikrar Destek Birimi, Vatan Derneği, Yerel Yönetimler Konseyleri Birimi, Yardım Koordinasyon Birimi, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kadın Destek Birimi yetkilileri arasında mutabakat sağlandı. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle protokol imzalanarak platform kuruldu. Törene, KALMEC Müdürü Dr. Murat Aslan ile STK temsilcileri ve kurum temsilcileri katıldı.

İmza töreni öncesi katılımcılara seslenen Dr. Murat Aslan, platformun uzmanları bir araya getirerek Suriye'de çeşitli çalışmalar ve araştırmalar yapacağını ve insanlara faydalı olacak birçok çalışmalar yapacağını söyledi.

Platformun kapsayıcı olduğunu vurgulayan Murat Aslan, teknik anlamda desteklenmiş olarak faaliyet yürüteceklerini anlatarak, "Bizler Suriye'ye yönelik kapsayıcı bir proje geliştirmek istedik. Her çatışmadan sonra mağdurlar ortaya çıkar. Çatışmalarda sivillere yardım eli uzatmak istedik. 200 civarında dernekler bölgede yardım faaliyetleri yürütüyor. Bizler daha geniş, daha kapsamlı ve teknik anlamda desteklenmiş olarak faaliyet yürütürken koordineli çalışmak istedik. Bizler zaten üniversite olarak bu tür yardım faaliyetlerine teknik destek sağlıyoruz. Gaziantep 'te Suriyelilere yönelik birçok yardım kuruluşu vur. Bizler bu platform aracılığı ile dernekler ve örgütlere bir köprü olabileceğimizi düşündük" dedi.

'KADER BİRLİĞİMİZ VAR'

Yardım Koordinasyon Birimi Başkanı Muhammed Hasno ise Türkiye ile Suriye'nin kader ortaklığı olduğunu belirterek, "Bizim ortak bir kader birliğimiz var. Bundan dolayı 5 milyon Suriyeliyi burada görebiliyoruz. Yine aynı şekilde Suriyelilerin çıkarlarını korumak ve Türkiye'nin güvenliğini korumak için Türk güçlerini Suriye'de görüyoruz. Suriyeliler karar alma konusunda olayın dışında bırakılıyordu. Özellikle insani yardım konusunda bu imza protokolü yardım faaliyetlerinin daha kapsamlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Program protokol imzalanmasının ardından sona erdi.