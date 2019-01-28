Gaziantep'te Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Öldürülmesi
1 saat önce
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli anne ve 2 çocuğunun darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan babanın tutuklandığı bildirildi.
Gaziantep
'in Şahinbey
ilçesinde Suriyeli anne ve 2 çocuğunun darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan babanın tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak Cuma günü Vatan Mahallesi
'ndeki evlerinde Suriyeli Ayşe Farvati (39) ile çocukları Hanen Elalevi (13), Nur Elnude Elalevi (11) ve Raman Elalevi'nin (8) darbedilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan çocukların babası Ahmed Elalevi, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.
Öte yandan, olayda yaralı halde bulunan Raman Elalevi'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şahinbey ilçesinde 25 Ocak Cuma günü evlerinde kafalarından sert bir cisimle darbedilmiş halde bulunan Hanen Elalevi olay yerinde ölmüştü, Nur Elnude Elalevi ile anne Ayşe Farvati ise kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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