Suriyeli kuzenlerden 11 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kızlarının hayatından endişe eden aileler, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.

Suriye uyruklu aileler, kızlarından bir daha haber alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Akdere Mahallesi'ndeki amcasının evine giden Esra Hüseyin (15) ile amcasının kızı Hatice Hüseyin (17), 11 Eylül'de akşam saatlerinde evden çıktı.

Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde 11 Eylül 'de evlerinden ayrılan Suriye uyruklu Hatice Hüseyin ile kuzeni Esra Hüseyin'den 11 gündür haber alınamıyor.

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