Gaziantep'te Suriyeliler için "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi" - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından ilçedeki 9 bin Suriyeli için "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE)" projesi başlatıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İslahiye'de barınan savaş mağduru ailelerin sosyal hayata uyum sağlamaları için İslahiye HEM Müdürlüğünce Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) verilmeye başlandı.

Eğitmen Ceylan Tuba Kılınç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelenek ve göreneklerini misafirlere daha iyi öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Suriyelilerin Türkiye'deki hak, hukuk ve eğitim sitemi hakkında bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Kılınç, "Bu amaçla geçici koruma altındaki Suriyeli vatandaşlarımızı programa dahil ediyoruz." dedi.

Suriyeli kursiyerlerden İbrahim Hüseyin ise yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, kurs aracılığıyla eğitim, hukuk ve sağlık sistemini daha iyi öğrenmeyi istediğini anlattı.

Kursu tamamladıklarında içinde yaşadıkları toplumun gelenek ve göreneklerini yakından tanıma fırsatı bulacaklarını ifade eden Hüseyin, emeği geçenlere teşekkür etti.

İslahiye HEM Müdürü Abdurrahman Yıldırım da 8 saatlik eğitimde 100 kursiyerin belgesini aldığını, bu kurslarla hedef kitlenin yıl sonuna dek 9 bin olduğunu kaydetti.