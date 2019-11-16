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Gaziantep'te sürücülere ceza yağdı

7 saat önce

Gaziantep'te sürücülere ceza yağdı Kontrol edilen 4 bin 259 araçtan bin 111 sürücüye ceza kesildiGAZİANTEP - Gaziantep'te il merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 259 aracı kontrol eden polis ekipleri, konvoy, klakson çalarak gürültü oluşturma, alkollü...

Gaziantep'te sürücülere ceza yağdı

Kontrol edilen 4 bin 259 araçtan bin 111 sürücüye ceza kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te il merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 259 aracı kontrol eden polis ekipleri, konvoy, klakson çalarak gürültü oluşturma, alkollü araç kullanma ve yayalara geçiş hakkı vermeme gibi nedenlerden toplam bin 111 sürücüye ceza kesti.

Gaziantep'te trafik ve can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik il merkezi ve şehirlerarası karayollarında belirlenen kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 4 bin 259 araç kontrol eden ekipler, 8 sürücüye alkollü araç kullanma, 223 sürücüye hız ihlali, 6 sürücüye hatalı şerit değiştirme, 3 sürücüye konvoy oluşturma, sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapma, 41 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermeme, 21 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanma, 809 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten para cezası kesti.

Toplamda bin 111 sürücüye ve araç plakasına işlem yapan ekipler tarafından 141 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Gaziantep'te sürücülere ceza yağdı

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
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