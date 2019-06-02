Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te sürücülere "yaşam tüneli"nde bilgilendirme
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Gaziantep'te sürücülere "yaşam tüneli"nde bilgilendirme

1 saat önce

Gaziantep'te "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada, "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ve yolculara, polislerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Gaziantep'te sürücülere
Gaziantep'te "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada, "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ve yolculara, polislerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.
İçişleri Bakanlığının "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde Nizip-Gaziantep kara yolundaki polis uygulama noktasında yaşam tüneli oluşturularak sürücü ve yolcular çadıra davet edildi.
Nizip Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Bayram Deniz tarafından sürücülere trafik kuralları anlatıldı ve görüntüler izletildi.
Emniyet kemeri kullanmanın önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının sürücülere etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularındaki video izletilmesinin ardından katılımcılar bilgilendirildi.
Ekipler çocuklara da "sürücü seyahat karnesi" vererek, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Polis, Nizip, Gaziantep, Güncel
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