Orta refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Orta refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü 1 ağır yaralı

02.08.2022 12:20
Orta refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Gaziantep'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, orta refüje çarparak takla attı.

Gaziantep'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, orta refüje çarparak takla attı. Meydana gelen feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan araç sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İdris Aslan (37) idaresindeki 27 AJZ 485 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulan araç, orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Sürücü ve yanındaki arkadaşı ağır yaralandı

Meydana gelen feci kazada sürücü İdris Aslan ile yanındaki isimi öğrenilemeyen arkadaşı ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü İdris Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden İdris Aslan'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orta refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orta refüje çarpan araç takla attı: 1 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
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