Gaziantep'te süt ve süt ürünlerine yönelik denetim - Son Dakika

Gaziantep'te süt ve süt ürünlerine yönelik denetim

TÜRKİYE'de eş zamanlı olarak 81 ilde başlatılan 'Ürün Bazlı' gıda denetimleri kapsamında Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından süt ve süt ürünleri yönelik bir hafta sürecek gıda denetimi başlatıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 70 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezindeki süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Ekipler denetim yaptıkları işletmelerden numune aldı.

27 bine yakın işletmeye denetim yaptıklarını ve 283 işletmeye 2 milyon lira ceza yazdıklarını ifade eden, Mehmet Karayılan, "Gaziantep'te çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Gaziantep'te 27 bine yakın işletmeye denetim yaptık. 283 işletmeye 2 milyon lira ceza yazdık. Bu gün sayın bakanımızın yaptığı açıklama doğrultusunda süt ve süt ürünleriyle ilgili denetimlerimizi gerçekleştirdik. Habersiz şekilde denetimlerimizi yaptık. Daha önceki yıllarda Gaziantep'te 8 bin iş yerine denetim yapılıyorken, şu anda 27 binlere ulaşmış olması mutluluk verici bir durumdur. 70'e yakın arkadaşımız gıda ürünleriyle alakalı iş yerlerine sürekli denetimlerini gerçekleştiriyor? diye konuştu.

'KURALLARA UYMAYAN FİRMALAR İŞLERİ BIRAKACAKLAR?

Amaçlarının sağlıklı gıda, sağlıklı toplum olduğunu söyleyen Karayılan, "Süt ve süt ürünleriyle alakalı aklımızda en ufak bir soru işareti kalmayacak. Bizim amacımız sağlıklı gıda, sağlıklı toplum. Biz ürünlerimizi n üretimini sağlıklı bir şekilde yaparsak toplumunda sağlığı yerinde olur. Biz hiçbir zaman gıda ile taklit ve tağşiş yapan işletmelere fırsat vermiyoruz. Gaziantep'te kurallara uymayan 5 iş yeri vardı. Birini örnek verecek olursak ilk etapta 70 bin lira ceza yazdık. İki gün önce 27 bin lira daha ceza yazdık. Bu gün tekrar denetim gerçekleştirdik. Kurallara uymayan bu firmalar bu işi bırakacaklar. Düzgün üretim yapacaklar. Bizim denetimlerimizi yaptığımız sürece düzgün üretim yapan ve sağlıklı gıda üreten işletmelere destek olacağız" dedi.

Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.