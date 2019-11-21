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Gaziantep'te tabancayla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
6 saat önce
Gaziantep'te tabancayla vurulan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Gaziantep'te tabancayla vurulan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Şahinbey ilçesinde Hoşgör Mahallesi'nde S.S. ile kardeşi B.S, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen Nazım Taş ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla yaralanan Taş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Taş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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