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Gaziantep'te Tadilat Asansörü Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te Tadilat Asansörü Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir binanın dışına kurulan eşya taşıma asansörüyle 5. kata çıkan kuzenler, asansörün kapağının açılmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep\'te Tadilat Asansörü Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
21.11.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:03
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Gaziantep'te tadilat için binanın dışına kurulan eşya taşıma asansörü ile binanın 5'inci katına çıkan kuzenler Oktay Arı ve Volkan Arı yük asansörünün kapağının açılmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Olayda Oktay Arı olay yerinde hayatını kaybederken Volkan Arı ise Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi 136077 nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, binada tadilat yapmak için evden eve taşımacılık firması asansörü ile binanın yaklaşık 15 metre yükseklikteki arıza noktasına ulaştı. Binanın otoparkına kurulan asansör ile Oktay Arı (21) ve kuzeni Volkan Arı (23), 5'inci kata çıktı. İki kuzen arızayı gidermek için çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının bir anda açılmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Volkan Arı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden Oktay Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Gaziantep'te Tadilat Asansörü Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Tadilat Asansörü Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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