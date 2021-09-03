Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına balık bırakıldı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajına 40 bin adet balık yavrusu bırakıldı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde, Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 40 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Yapılan balıklandırma çalışmasıyla gölette istilacı türlerin azaltılması, sofra ve ekonomik değeri olan yerli türlerin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.